Сидорова стала второй в прыжках с шестом в финале «Бриллиантовой лиги»

Россиянка Анжелика Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом в финальном этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Брюсселе. Победу одержала гречанка Екатерини Стефаниди.

Сидорова и Стефаниди преодолели планку на высоте 4,83 м, однако гречанка все высоты преодолевала с первой попытки, а Сидорова затратила на 4 высоты 10 прыжков.

Бронзовым призёром стала канадская спортсменка Алиша Ньюмэн.

Ранее Сидорова выиграла показательные соревнования перед финалом «Бриллиантовой лиги» на вокзале Цюриха.

Из-за дисквалификации ВФЛА Сидорова выступала на соревнованиях под нейтральным флагом.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Финал. Брюссель

Прыжки с шестом. Женщины

1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,83.

2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,83.

3. Алиша Ньюмэн (Канада) – 4,77.