Сидорова стала второй в прыжках с шестом в финале «Бриллиантовой лиги»

Россиянка Анжелика Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом в финальном этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Брюсселе. Победу одержала гречанка Екатерини Стефаниди.
Сидорова и Стефаниди преодолели планку на высоте 4,83 м, однако гречанка все высоты преодолевала с первой попытки, а Сидорова затратила на 4 высоты 10 прыжков.
Бронзовым призёром стала канадская спортсменка Алиша Ньюмэн.
Ранее Сидорова выиграла показательные соревнования перед финалом «Бриллиантовой лиги» на вокзале Цюриха.
Из-за дисквалификации ВФЛА Сидорова выступала на соревнованиях под нейтральным флагом.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Финал. Брюссель
Прыжки с шестом. Женщины
1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,83.
2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,83.
3. Алиша Ньюмэн (Канада) – 4,77.
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