Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ласицкене: на ЧМ в Дохе у меня единственная цель — выиграть с личным рекордом

Ласицкене: на ЧМ в Дохе у меня единственная цель — выиграть с личным рекордом
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала победу в прыжках в высоту в финальном этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Брюсселе.

«Моей целью сегодня была победа в этих соревнованиях, поэтому я очень довольна собой. Было тяжело и очень холодно, но, несмотря на это, всё сложилось отлично. Брюссель был моим последним стартом перед чемпионатом мира в Дохе, где у меня единственная цель – выиграть с личным рекордом», — приводит слова Ласицкене пресс-служба «Бриллиантовой лиги».

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019 года пройдёт в Дохе с 27 сентября по 6 октября. Ласицкене будет защищать титул. В текущем году Мария повторила личный рекорд, прыгнув на 2,06 м – это лучший результат сезона в мире.

Ласицкене первенствовала в прыжках в высоту в финале «Бриллиантовой лиги»
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент