Ласицкене: на ЧМ в Дохе у меня единственная цель — выиграть с личным рекордом

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала победу в прыжках в высоту в финальном этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Брюсселе.

«Моей целью сегодня была победа в этих соревнованиях, поэтому я очень довольна собой. Было тяжело и очень холодно, но, несмотря на это, всё сложилось отлично. Брюссель был моим последним стартом перед чемпионатом мира в Дохе, где у меня единственная цель – выиграть с личным рекордом», — приводит слова Ласицкене пресс-служба «Бриллиантовой лиги».

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019 года пройдёт в Дохе с 27 сентября по 6 октября. Ласицкене будет защищать титул. В текущем году Мария повторила личный рекорд, прыгнув на 2,06 м – это лучший результат сезона в мире.