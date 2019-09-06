Шубенков: жаль, что не выиграл бриллиант

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал выступление в финальном этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Брюсселе. Шубенков стал третьим в беге на 110 м с барьерами, по фотофинишу уступив серебро Рональду Леви из Ямайки. Первенствовал испанец Орландо Ортега.
«Доволен своим бегом сегодня, но немного разочарован тем, что не сумел занять второе место. Все финишировали очень близко друг к другу. Жаль, что сегодня не выиграл бриллиант.
Я доволен своим прогрессом и тем, что бежал без боли. Это уже скоро, но я очень надеюсь победить на чемпионате мира в Дохе», — приводит слова Шубенкова пресс-служба «Бриллиантовой лиги».
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019 года пройдёт в Дохе с 27 сентября по 6 октября.
В Брюсселе Шубенков провёл лишь третий старт после восстановления от травмы, полученной на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате в середине июня.
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