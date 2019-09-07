Игрок сборной России по мини-футболу раскритиковал календарь ЧР в Суперлиге

Нападающий сборной России по мини-футболу и команды «Газпром-Югра» Иван Чишкала раскритиковал календарь чемпионата России в Суперлиге. В соревнованиях, стартующих 7 сентября, примут участие 9 команд.

«Из года в год мы говорим о проблемах в российской Суперлиге, о том, что же нужно менять и как сделать чемпионат лучше, интереснее, привлекательнее. И на все наши претензии и предложения мы слышим ответ: «Да, мы все проблемы знаем, будем решать, сделаем всё возможное, чтобы изменить ситуацию к лучшему» и т. д.

Но, что мы видим в итоге? Ничего не меняется и даже не делается попыток сделать что-то лучше и как-то сдвинуть наш мини-футбол с мёртвой точки. Давайте обратим внимание на календарь.

Недавно был составлен игровой календарь для клубов Суперлиги. И это просто ужас! Как можно составить календарь для 9 (!) команд так, чтобы в итоге ни один из клубов не был доволен? Рваный игровой график, игры в праздничные дни, 2 тура в месяц — и это только малая часть проблем. Вообще никак не учитываются интересы болельщиков, клубов, игроков. Всё сделано в интересах сборной и никого более. Забирают игроков не в официальные (предусмотренные УЕФА и ФИФА) окна, ломают весь тренировочный процесс клубов, и ещё за это нужно платить.

Когда уже клубы, тренеры и менеджеры начнут открыто высказывать своё недовольство, свою позицию, и будут отстаивать свои интересы и интересы своих болельщиков, а не бояться и стараться быть хорошими в глазах Лиги?» — написал Чишкала на своей странице в «Инстаграме».