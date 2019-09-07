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Ласицкене стала чемпионкой «Бриллиантовой лиги» в четвёртый раз в карьере

Ласицкене стала чемпионкой «Бриллиантовой лиги» в четвёртый раз в карьере
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене в четвёртый раз в карьере стала чемпионкой «Бриллиантовой лиги». Таким достижением кроме неё не может похвастаться никто из россиян. Ранее спортсменка победила в финальном этапе соревнований, который прошёл в Брюсселе (Бельгия).

Напомним, из-за дисквалификации ВФЛА Ласицкене выступала на соревнованиях под нейтральным флагом.

Помимо Марии в число призёров финального раунда также вошли россияне Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Сергей Шубенков (бег с барьерами).

Теперь Ласицкене будет готовиться к чемпионату мира по лёгкой атлетике 2019 года, который состоится в Дохе с 27 сентября по 6 октября. Ей предстоит защищать титул. В текущем году Мария повторила личный рекорд, прыгнув на 2,06 м. Это лучший результат сезона в мире.

Ласицкене: на ЧМ в Дохе у меня единственная цель — выиграть с личным рекордом
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