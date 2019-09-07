Коляда — о музыке группы «Скорпионс»: не могу третий сезон подряд катать лирику

Призёр чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда заявил, что на открытых прокатах сборной России исполнит новую короткую программу, которую поставил всего несколько дней назад.

«Мы поменяли короткую программу, которая была поставлена под музыку группы «Скорпионс» и которую я планировал катать в этом сезоне. Решение созрело вскоре после контрольных прокатов в Петербурге: пришёл на тренировку и понял, что программу под «Скорпионс» надо менять, потому что не могу третий сезон подряд катать в коротких программах лирику.

Мне хотелось взять более энергичную музыку. И это была только моя инициатива. Новая программа как-то сразу «легла». Программа танцевальная. Поднимает настроение. Судьям понравилась. Понятно, со временем будем её усложнять — катать с двумя четверными.

Сейчас короткая и часть произвольной у меня быстрые, но эти программы отличаются друг от друга. В «Чаплине» конкретный образ киногероя. А в «Дига-дига-ду» я предстаю обычным парнем, который влюбился и просто радуется жизни.

Что касается программы под «Скорпионс», то, возможно, оставим её на показательный номер. Программа хорошая, классная, почему нет", — цитирует Коляду официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.