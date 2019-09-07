Скончался чемпион мира по регби Честер Уильямс
6 сентября ушёл из жизни знаменитый регбист из ЮАР Честер Уильямс. Причиной смерти 49-летнего спортсмена стал сердечный приступ.
Уильямс был вингером в «Вестерн Провинс» и «Лайонс». Однако наибольшую известность получил в сборной ЮАР. В 1995 году он вместе с национальной командой стал чемпионом мира, оформив покер в четвертьфинале.
С 2001 года Уильямс начал тренерскую деятельность. Специалист возглавил сборную ЮАР по регби-7, потом тренировал национальные команды Туниса и Уганды.
Последним местом работы Уильямса была румынская «Тимишоара».
- 7 сентября 2019
-
11:40
-
10:58
-
10:36
-
09:12
-
00:13
- 6 сентября 2019
-
23:59
-
23:39
-
23:25
-
22:59
-
22:44
-
22:32
-
22:15
-
21:34
-
21:06
-
20:54
-
20:06
-
19:48
-
19:19
-
18:57
-
18:40
-
18:14
-
17:24
-
16:41
-
16:14
-
15:47
-
15:37
-
14:58
-
14:13
-
13:26
-
11:51
-
11:39
-
10:48
-
10:37
-
09:18
- 5 сентября 2019
-
22:46
Партнерский контент