Скончался чемпион мира по регби Честер Уильямс

6 сентября ушёл из жизни знаменитый регбист из ЮАР Честер Уильямс. Причиной смерти 49-летнего спортсмена стал сердечный приступ.

Уильямс был вингером в «Вестерн Провинс» и «Лайонс». Однако наибольшую известность получил в сборной ЮАР. В 1995 году он вместе с национальной командой стал чемпионом мира, оформив покер в четвертьфинале.

С 2001 года Уильямс начал тренерскую деятельность. Специалист возглавил сборную ЮАР по регби-7, потом тренировал национальные команды Туниса и Уганды.

Последним местом работы Уильямса была румынская «Тимишоара».