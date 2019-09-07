Россиянин Сеткин завоевал серебро в финале Кубка мира по гребному слалому
Российский каноист Кирилл Сеткин стал вторым в финале Кубка мира по гребному слалому. Соревнования проходят в Праге (Чехия).
В финале Сеткин показал результат 102,43 секунды. Он уступил 2,17 секунды представителю Словакии Матею Бенусу, который одержал победу. Призовую тройку замкнул Лука Божич из Словении (+3,16).
Финал Кубка мира завершится завтра, 8 сентября.
Гребной слалом. Кубок мира. Прага, Чехия
Мужчины
1. Матей Бенус (Словакия)
2. Кирилл Сеткин (Россия)
3. Лука Божич (Словения).
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