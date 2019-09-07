Россиянин Сеткин завоевал серебро в финале Кубка мира по гребному слалому

Российский каноист Кирилл Сеткин стал вторым в финале Кубка мира по гребному слалому. Соревнования проходят в Праге (Чехия).

В финале Сеткин показал результат 102,43 секунды. Он уступил 2,17 секунды представителю Словакии Матею Бенусу, который одержал победу. Призовую тройку замкнул Лука Божич из Словении (+3,16).

Финал Кубка мира завершится завтра, 8 сентября.

Гребной слалом. Кубок мира. Прага, Чехия

Мужчины

1. Матей Бенус (Словакия)

2. Кирилл Сеткин (Россия)

3. Лука Божич (Словения).