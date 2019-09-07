Олимпийский чемпион Траньков исполнил поддержку с дочерью Анжеликой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков исполнил поддержку вместе с дочкой. Ролик опубликовала в «Инстаграме» его жена, двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар.

Траньков и Волосожар сыграли свадьбу в августе 2015 года. Спортсмены как пара вышли на лёд в 2010 году. В феврале 2017 года у супругов родилась дочь Анжелика.

Ранее Траньков отказался работать главным тренером Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. В декабре 2018 года дуэт выиграл чемпионат России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Кроме того, Тарасова и Морозов являются серебряными призёрами чемпионата Европы и мирового первенства.

Видео доступно на странице Волосожар в «Инстаграме».