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Синицина: неважно, какое место у нас было. Сейчас работаем для нового сезона

Синицина: неважно, какое место у нас было. Сейчас работаем для нового сезона
Другие / Фигурное катание 0

Серебряные призёры чемпионата мира в танцах на льду, российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились ожиданиями от нового сезона.

«Поеду на соревнования с таким же настроем, как и в прошлом году. Неважно, какое место у нас было. Всё осталось в прошлом году. Сейчас мы работаем для нового сезона», — заявила Синицина в интервью официальному сайту ФФККР.

«Наоборот, это даёт нам мотивацию только улучшаться, укреплять позиции. Стремимся доказать, что мы достойные соперники. Хотим соревноваться и прогрессировать.

Нам доставляют огромное удовольствие соперничество, соревнования, подготовка новых программ, поиск новых идей. В новом сезоне мы свежие, бодрые и готовы на всё", — отметил Кацалапов.

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