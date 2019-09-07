Фигурист Мозалёв выиграл этап Гран-при в Риге, Самсонов — третий

Россиянин Андрей Мозалёв одержал уверенную победу в соревнованиях мужчин на третьем этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Риге (Латвия). Серебряным призёром стал Шихьон Ли из Южной Кореи. На третью ступень пьедестала почёта, благодаря успешному прокату произвольной программы, поднялся ещё один россиянин Даниил Самсонов.

Накануне в Риге завершились соревнования девушек. Лидировавшая после короткой программы россиянка Дарья Усачёва заняла итоговое второе место, Майя Хромых была четвёртой.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Третий этап. Рига, Латвия

Мужчины

1. Андрей Мозалёв (Россия) – 223,72.

2. Шихьон Ли (Южная Корея) – 218,31.

3. Даниил Самсонов (Россия) – 211,62.