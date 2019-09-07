Российские «пляжники» разгромили Швейцарию и сыграют за медали Евролиги

В третьем туре группового этапа Суперфинала Евролиги — 2019 по пляжному футболу, который проходит в Фигейра-да-Фош, сборная России одержала победу над командой Швейцарии со счётом 5:1. В составе российской команды забивали только два футболиста: хет-трик оформил Борис Никоноров, дважды отличился Остап Фёдоров.
Из-за проблем с составом швейцарцы провели весь матч в шесть полевых, среди которых были 46-летний играющий тренер Анжело Ширинци и номинальный вратарь Валентин Ягги.
Одержав вторую победу в трёх матчах группового этапа, сборная России продолжит борьбу за медали. В матче за золото российские футболисты сыграют, если команда Беларуси не обыграет Испанию в основное или дополнительное время.
Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Фигейра-да-Фош, Португалия
Группа А. Третий тур
Россия – Швейцария – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).
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