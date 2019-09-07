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Россия крупно победила Швейцарию в Суперфинале Евролиги. Видео всех голов

Россия крупно победила Швейцарию в Суперфинале Евролиги. Видео всех голов
Другие / Пляжный футбол 0

Сборная России по пляжному футболу в третьем туре группового этапа Суперфинала Евролиги — 2019, который проходит в Фигейра-да-Фош, разгромила команду Швейцарии со счётом 5:1.

В первом периоде Остап Фёдоров открыл счёт, однако Швейцария отыгралась благодаря голу 46-летнего играющего тренера Анжело Ширинци.

В дальнейшем три раза подряд отличился Борис Никоноров. Сначала он реализовал штрафной с центра площадки, затем забил стандарт практически с отметки для пенальти, а третий гол отправил в ворота ударом с острого угла. В концовке встречи Фёдоров оформил дубль.

Одержав вторую победу в трёх матчах группового этапа, сборная России продолжит борьбу за медали. В матче за золото российские футболисты сыграют, если команда Беларуси не обыграет Испанию в основное или дополнительное время.

Видео доступно на YouTube-канале BSRussia

Добили лежачую. Россия для борьбы за титул сделала всё, что смогла. Видео
Ни вратарь, ни 46-летний тренер Швейцарии в поле не помешали России сделать шаг к золоту Евролиги. Всё испортить может только Беларусь.
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