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Воронов: о цели говорить не буду, это как загадать желание и всем рассказать

Воронов: о цели говорить не буду, это как загадать желание и всем рассказать
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный призёр чемпионатов Европы российский фигурист Сергей Воронов поблагодарил олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва за постановку короткой программы, но не стал рассказывать о цели на сезон-2019/20.

«Поставил цель и иду к ней, сегодня был маленький шажок. Выступать в „Лужниках“ было большим удовольствием, тут очень камерная обстановка, всё знакомо с детства. На данный момент эмоции у меня есть, но что их показывать, это же маленький шажок. Рассказывать о цели не буду, это как загадать желание и всем рассказать.

Очень благодарен Дмитрию Соловьёву, что нашёл время со мной поработать, это был интересный опыт. В произвольной он тоже много помогал, но над ней мы работали совместно", — приводит слова Воронова ТАСС.

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