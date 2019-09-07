Медведева — о падении в короткой программе: перестаралась и немного перелетела

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями о прокате новой короткой программы на контрольных прокатах сборной России в Москве.

Короткую программу Медведевой поставил Илья Авербух на музыку «Exogenesis: Symphony Part 3 (Redemption)» в исполнении Muse. Евгения допустила одну ошибку, упав со второго прыжка в каскаде флип-тулуп.

«Я довольна подготовкой и прокатом, в принципе, на данный момент я довольна. Даже не ожидала такого хорошего выката с первого прыжка. Пошла с мыслями: «Да вот сейчас будет хороший каскад». И в итоге просто перестаралась во втором, перелетела немножко. Такое бывает. Зато теперь буду знать, что такие прыжки хорошие у меня бывают, что оно так будет и дальше.

Для меня самое главное, что я сегодня не волновалась, что меня не трясло, как в прошлом году. Сейчас у меня ясный ум, ясное сознание, я упала, встала и начала с чистого листа – дальше всё откатала чисто и хорошо. Эта ошибка меня расстроила, но не прямо чтоб катастрофа. Это рабочий момент. Я знаю, почему это произошло и как это исправить.

Для меня, если ты не сделал прыжок на соревнованиях, значит ты его не прыгаешь. Королём тренировок могут быть все. Это как со мной в прошлом году. Я на тренировках всё щёлкала, а на соревнованиях ошибалась очень много раз.

Я в восторге от своей короткой программы. Это одна из моих самых любимых программ. Я безумно рада, что у меня получилось её откатать хорошо. Я её представила зрителям, как планировалось. Для меня было важно показать, насколько я изменилась за межсезонье, потому что я действительно чувствую изменения», — сказала Медведева Первому каналу.