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Фигуристы Худайбердиева и Филатов выиграли этап юниорского Гран-при в Риге

Фигуристы Худайбердиева и Филатов выиграли этап юниорского Гран-при в Риге
Другие / Фигурное катание 0

Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов одержал победу на третьем этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Риге (Латвия). Второе место заняли выступающие за Грузию Мария Казакова и Георгий Ревия, выигравшие произвольный танец. Бронзовыми призёрами стали россияне Софья Тютюнина и Александр Шустицкий, по сумме двух программ обошедшие канадский дуэт Натали Д'Алессандро/Брюс Вэдделл.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Юниоры. Рига, Латвия
Танцы

1. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (Россия) – 165,59.
2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 165,26.
3. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (Россия) – 152,79.
4. Натали Д'Алессандро/Брюс Вэдделл (Канада) – 152,12.

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