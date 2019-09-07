Загитова: не ожидала, что будет настолько много моих болельщиков на прокатах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не считает хорошим своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Москве. Короткую программу Алине поставил Даниил Глейхенгауз на песню израильской певицы Ясмин Леви «Me Voy». Загитова чисто исполнила все прыжки, включая каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

«Мы с тренерами выбирали музыку, образы. Тренеры предложили, и я согласилась, потому что мне очень понравилось, и думаю, что мне удастся этот образ воплотить на льду, чтобы зрителям было всё понятно.

Подготовка к началу сезона прошла как обычно, спокойно, были сборы. Короткую на контрольных прокатах откатала нормально, но не хорошо.

Всегда знаю, что будут тепло меня встречать, что всегда очень много моих болельщиков, которым очень благодарна за то, что они меня поддерживают. Но чтобы их было настолько много! Это, по-моему, первый раз было.

К контрольным прокатам готовлюсь, как к соревнованиям, потому что катаю для зрителей и хочу, чтобы они ушли отсюда с хорошим настроением», — сказала Загитова Первому каналу.