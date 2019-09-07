Четырёхкратный победитель «Тур де Франс» Фрум вновь попал в больницу

Четырёхкратный победитель «Тур де Франс», британский велогонщик команды INEOS Крис Фрум снова оказался на больничной койке. В отличие от предыдущей травмы, полученной в 2019 году, Фрум всего лишь случайно порезал большой палец кухонным ножом. Но так, что спортсмену пришлось сшивать сухожилие на левой руке.

«Глупо порезал себе большой палец кухонным ножом, пришлось перенести операцию прошлой ночью, чтобы сшить сухожилие. Придётся ходить с большим пальцем вверх пару недель. Это не мой год. Не могу дождаться 2020-го», — написал Фрум на своей странице в «Твиттере».

Фото доступно в «Твиттере» Криса Фрума.

В июне Фрум оказался в больнице по более серьёзному поводу. Разбившись во время гонки, он потерял много крови и оказался в реанимации с многочисленными переломами. Из-за этого Фрум пропустил «Тур де Франс».