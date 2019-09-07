Морозов: переезд в США – эмоциональная перезагрузка для нас с Тарасовой

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, считает, что переезд в США, где спортсмены тренируются у Марины Зуевой, позволил им психологически перезагрузиться.

«Первое время было сложно на тренировках, но постепенно втянулись – начинаем утром, заканчиваем часа в три дня, для нас это новый подход, ездим на пляж для восстановления. Ездим на пляж раз в пару дней, иногда даже лень ехать. Настолько нас обленило межсезонье. Переезд в США – это эмоциональная перезагрузка для нас.

В нашей новой короткой программе нет пустых мест. Мы чувствуем потенциал в этой программе, она будет мощной. Рады, что сделали открытые прокаты со зрителями – все поддерживают и аплодируют. В целом подготовка прошла хорошо, мы привыкаем к новому катку, новому тренеру, условиям, новой стране. Результат нашей работы с Зуевой – это наши прокаты, но форма сейчас ещё не лучшая. Готовим лучшие прокаты к этапам Гран-при и главным стартам», – приводит слова Морозова «Спорт Бизнес Online».