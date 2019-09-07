Португалия стала соперником сборной России в финале Евролиги по пляжному футболу

Сборная Португалии стала соперником российской команды в финальном матче Суперфинала Евролиги — 2019 по пляжному футболу, который проходит в Фигейра-да-Фош.
В заключительном матче группового этапа португальские футболисты нанесли поражение сборной Италии со счётом 8:6, заняли первое место в группе 2 и вышли в финал турнира.
Хозяева одержали три победы на групповом этапе. Сборная России в основное время выиграла у команд Испании (7:6) и Швейцарии (5:1), а также в серии послематчевых пенальти уступила сборной Беларуси (4:4, по пен. – 1:2).
Финальный матч Евролиги между сборными России и Португалии начнётся 8 сентября в 20:00 мск. Ранее за бронзу сыграют команды Испании и Италии, которые заняли вторые места в своих группах.
Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Фигейра-да-Фош, Португалия
Группа 2. Третий тур
Португалия – Испания – 8:6 (2:1, 2:3, 4:2).
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