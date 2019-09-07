Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Португалия стала соперником сборной России в финале Евролиги по пляжному футболу

Португалия стала соперником сборной России в финале Евролиги по пляжному футболу
Другие / Пляжный футбол 0

Сборная Португалии стала соперником российской команды в финальном матче Суперфинала Евролиги — 2019 по пляжному футболу, который проходит в Фигейра-да-Фош.

В заключительном матче группового этапа португальские футболисты нанесли поражение сборной Италии со счётом 8:6, заняли первое место в группе 2 и вышли в финал турнира.

Хозяева одержали три победы на групповом этапе. Сборная России в основное время выиграла у команд Испании (7:6) и Швейцарии (5:1), а также в серии послематчевых пенальти уступила сборной Беларуси (4:4, по пен. – 1:2).

Финальный матч Евролиги между сборными России и Португалии начнётся 8 сентября в 20:00 мск. Ранее за бронзу сыграют команды Испании и Италии, которые заняли вторые места в своих группах.

Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Фигейра-да-Фош, Португалия
Группа 2. Третий тур

Португалия – Испания – 8:6 (2:1, 2:3, 4:2).

Добили лежачую. Россия для борьбы за титул сделала всё, что смогла. Видео
Ни вратарь, ни 46-летний тренер Швейцарии в поле не помешали России сделать шаг к золоту Евролиги. Всё испортить может только Беларусь.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент