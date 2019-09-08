Загитова: сделать тату или перекраситься в блондинку? К экспериментам не готова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопросы журналистов перед контрольными прокатами сборной России.

Короткую программу Алине поставил Даниил Глейхенгауз на песню израильской певицы Ясмин Леви «Me Voy». Загитова чисто исполнила все прыжки, включая каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

«С утра мне нужен кусочек шоколадки. Именно с утра.

Математика или русский? Математика. Больше люблю вычислять. Но я учусь на базовом уровне, много времени отнимают тренировки, поэтому мне очень помогает школа «Самбо-70». Если не сделана домашняя работа, прогуляю урок или честно признаюсь? Пойду на тренировку.

Сделать тату или перекраситься в блондинку? Ни то, ни другое. Пока к таким экспериментам не готова", – цитирует Загитову Sports.ru.