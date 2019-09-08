Шишкарёв обсудил проблемы «Луча» с руководством женской гандбольной команды

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв встретился с новым руководством московского гандбольного клуба «Луч», проведя совещание с директором Алексеем Ерёминым и спортивным директором Кириллом Вакарчуком.

За несколько недель до начала сезона-2019/20 существовала угроза, что «Луч» не сможет принять участия в чемпионате России, так как не было ни финансовых ресурсов, ни тренерского штаба, ни игроков.

«Уже сейчас нужно начинать работу по поиску потенциальных партнёров, сделав первые шаги в этом направлении. Я бы предложил наметить план действий и чётко ему следовать. Если потребуется помощь, то федерация будет готова оказать организационную поддержку. Когда появятся первые результаты этой работы, картина станет яснее и можно будет продолжать двигаться дальше.

Мы и дальше будем работать в этом направлении. Надеюсь, эта встреча была полезной и вскоре даст первые результаты», — цитирует Шишкарёва официальный сайт Федерации гандбола России.