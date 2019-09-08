Радионова: во время проката Загитовой у меня появились мурашки

Призёр чемпионатов мира, чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов фигуристок сборной России, которые проходят в Москве.

«Впечатления от выступлений девушек-фигуристок? Было очень интересно. Видно, насколько вырос уровень женского фигурного катания. И с каждым годом фигурное катание, и мужское, и женское, становится всё зрелищнее.

Наслаждалась фигурным катанием, мне нравилось смотреть с трибун. Получала эстетическое удовольствие. А у участниц чувствовалось напряжение, каждая из них была очень сосредоточена, но зрители разряжали обстановку.

Мне очень понравились программы Анны Щербаковой и Алёны Косторной. У Анны очень интересная задумка, музыка из кинофильма «Парфюмер», если не ошибаюсь, очень ей идёт. Мне кажется, это её образ, в её катании есть тоже что-то магическое. Ну а программа Косторной мне нравится ещё с прошлого года. Вообще, все программы очень классные.

Выступление Алины Загитовой? Мне безумно нравится музыка. Алина в роли испанки очень чувственная, ей подходит этот образ. У меня даже появились мурашки во время проката. Алина вся в этой музыке, очень гибкая, очень интересные позиции и позы, интересная задумка хореографа. Была проведена огромная работа тренерским штабом. И в этой программе уже видно, насколько Алина в этом сезоне имеет зрелое женское катание. Эта программа раскрыла её с лучшей стороны. Действительно, очень классная программа, которую, думаю, зрители запомнят надолго", — цитирует Радионову Rusbiathlon.