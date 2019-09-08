Радионова: во время проката Загитовой у меня появились мурашки

Призёр чемпионатов мира, чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов фигуристок сборной России, которые проходят в Москве.
«Впечатления от выступлений девушек-фигуристок? Было очень интересно. Видно, насколько вырос уровень женского фигурного катания. И с каждым годом фигурное катание, и мужское, и женское, становится всё зрелищнее.
Наслаждалась фигурным катанием, мне нравилось смотреть с трибун. Получала эстетическое удовольствие. А у участниц чувствовалось напряжение, каждая из них была очень сосредоточена, но зрители разряжали обстановку.
Мне очень понравились программы Анны Щербаковой и Алёны Косторной. У Анны очень интересная задумка, музыка из кинофильма «Парфюмер», если не ошибаюсь, очень ей идёт. Мне кажется, это её образ, в её катании есть тоже что-то магическое. Ну а программа Косторной мне нравится ещё с прошлого года. Вообще, все программы очень классные.
Выступление Алины Загитовой? Мне безумно нравится музыка. Алина в роли испанки очень чувственная, ей подходит этот образ. У меня даже появились мурашки во время проката. Алина вся в этой музыке, очень гибкая, очень интересные позиции и позы, интересная задумка хореографа. Была проведена огромная работа тренерским штабом. И в этой программе уже видно, насколько Алина в этом сезоне имеет зрелое женское катание. Эта программа раскрыла её с лучшей стороны. Действительно, очень классная программа, которую, думаю, зрители запомнят надолго", — цитирует Радионову Rusbiathlon.
- 8 сентября 2019
-
16:14
-
15:41
-
15:25
-
13:24
-
12:39
-
10:36
-
10:19
-
09:41
-
00:45
-
00:21
- 7 сентября 2019
-
23:44
-
23:30
-
22:58
-
22:42
-
22:39
-
21:58
-
21:51
-
21:11
-
20:37
-
20:20
-
20:10
-
19:54
-
19:31
-
18:45
-
18:17
-
18:04
-
17:35
-
17:20
-
16:58
-
16:35
-
15:57
-
14:47
-
14:28
-
13:52
-
11:40