Авербух оценил форму российских фигуристок на старте сезона

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух поделился впечатлениями от контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые проходят в Москве.

«Посмотрел только девочек. Сезон ожидается интересным. Почти все девочки показали, что они в очень хорошей форме для начала сезона.

Конечно, хочется поблагодарить зрителей за фантастический приём, который они оказали. Количество зрителей, которое собирают эти контрольные прокаты, говорит о том, что фигурное катание сейчас на очень хорошей волне. Это одно из достижений контрольных прокатов. И федерацию хочется поздравить с хорошей организацией мероприятия.

Что касается выступлений в женском катании, то мне понравились очень многие. Конечно, я переживал больше за Женю Медведеву, потому что мы работали с ней. Мне кажется, программа Жени выделялась, но, конечно, ошибка на каскаде показывает, что ошибаться при такой конкуренции не имеет права никто. Здорово откаталась Алина Загитова, и программа ей эта подходит — очень женственная, эмоциональная, темпераментная. Ну и дальше Косторная, Щербакова, Трусова — у всех фантастический технический набор элементов, который позволяет очень уверенно чувствовать себя.

Нужно также Лизу Туктамышеву похвалить, тройной аксель и лутц для начала сезона были очень хорошими. Но вообще, сейчас делать прогнозы сложно по сезону", — приводит слова Авербуха Rusbiathlon.