Морозов: из-за урагана в США пришлось поменять билеты в Москву

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал выступление дуэта в контрольных прокатах сборной России в Москве.
«Мы настраивались откататься хорошо, не испортить первое впечатление, а наоборот, показать программу с лучшей стороны, чтобы оценили и зрители, и судьи. Хотели, чтобы новая программа всем понравилась. Надеюсь, у нас это получилось.
Что касается музыкальной темы, то под эту музыку ещё давно хотели поставить программу Максим с Татьяной, но они закончили кататься раньше, чем реализовали эту идею. Мы хотели попробовать эту программу, но всё никак не решались, а тут подумали: чего откладывать – надо ставить. Я спросил у Максима разрешение, и мы приступили к постановке.
Мы прилетели в Москву на несколько дней раньше, чем планировали, потому что в США пришёл сильный ураган и в понедельник мы бы просто не улетели. Пришлось поменять билеты и тренироваться два дня самим, без тренеров», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Произвольная программа Тарасовой и Морозова поставлена на песню Te Amo итальянского певца Умберто Тоцци.
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