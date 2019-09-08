Медведева — об ошибках: знаю, почему всё это происходит и как это устранить

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала своё выступление в контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Старалась не слушать трибуны, чтобы не отвлекаться, но в общем и целом поддержка была колоссальной. Я видела, как люди переживали, как реагировали на мою программу. Надеюсь, в следующий выступлю лучше. Знаю, над чем работать. Прежде всего над физической подготовкой. Я вчера упала из-за своей ошибки. Сегодня тоже была моя ошибка. Главное, я знаю, почему всё это происходит и как это устранить.

Музыку для произвольной программы я выбрала сама, ещё в начале прошлого сезона. Это очень значимая для меня программа, я долго думала, как сделать так, чтобы она выглядела так, как я хочу. В принципе, я этого добилась, но нужно поднимать физическую подготовку, тогда всё будет хорошо », — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

В произвольной программе под музыку из фильма «Мемуары гейши» Мелведева упала с двойного акселя.