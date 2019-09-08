Туктамышева: тройной аксель уже делать не так боязно, как раньше

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Учитывая, что это начало сезона, всё прошло хорошо. Тройной аксель уже делать не так боязно, как раньше. По глазам Алексея Николаевича вижу, что всё нормально. Он реалистично смотрит на вещи и ждёт от меня того, что я могу сделать.

Когда мы тренируемся в Питере, стараемся делать прыжки на усталости, и там бывают ошибки. А в свежем мышечном состоянии ошибки на тройном акселе минимальны. Есть нюансы, но в целом я довольна прокатом», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Туктамышева в двух программах – короткой и произвольной – трижды безупречно исполнила тройной аксель.