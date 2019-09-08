Загитова — о болельщиках: приятно, что моя фан-группа делает такие флешмобы

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года Алина Загитова рассказала о своём выступлении в контрольных прокатах сборной России в Москве.



«Как и всегда, старалась кататься чисто. Музыку для произвольной программы мы выбирали вместе с тренерами. Так всегда происходит: они предлагают музыку, я говорю своё мнение, и оно учитывается.

Мне очень приятно, что моя фан-группа делает такие флешмобы. У них очень богатая фантазия, всегда придумывают что-то новое и необычное. Все игрушки я себе не заберу, потому у меня просто квартиры не хватит. Я стараюсь раздавать игрушки детям, но какие-то особо интересные и приятные подарки ручной работы я забираю домой.

Школа «Самбо-70» предоставляет мне хорошие условия, я отдельно занимаюсь с учителями. С утра успеваю на уроки по русскому и математике – это те предметы, по которым я буду сдавать экзамены. Здорово, что у меня есть возможность совмещать учёбу с тренировками», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

После проката произвольной программы Загитовой, в которой она предстала в образе Клеопатры, болельщики забросали лёд плюшевыми сердцами и коронами.