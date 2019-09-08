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Американец Кусс выиграл 15-й этап «Вуэльты», Кочетков замкнул топ-50

Американец Кусс выиграл 15-й этап «Вуэльты», Кочетков замкнул топ-50
Другие / Велоспорт 0

Американец Сепп Кусс (Jumbo-Visma) выиграл 15-й этап велогонки Гранд-тура «Вуэльта». Ближайший преследователь, португалец Рубен Геррейру (Katusha Alpecin), финишировал спустя 39 секунд. Лучший из россиян Павел Кочетков (Katusha-Alpecin) стал 50-м.

Лидером общего зачёта остался словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).

Велошоссе. Гранд-тур «Вуэльта». 15-й этап. Тинео – Сантуарио дель Асебо. 154,4 км

1. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – 4:19.04.
2. Рубен Геррейру (Португалия, Katusha Alpecin) – отставание 0.39.
3. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS) — +0.40…
50. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – + 12.04…
98. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros) – + 18.45…
140. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – + 27.06.

Общий зачёт после 15-го этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 58:10.32.
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – + 2.25.
3. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – + 3.42…
72. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – + 1:50.56…
102. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros) – + 2:18.55…
143. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – + 3:02.59.

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