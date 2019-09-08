Сборная России по пляжному футболу уступила Португалии в финале Евролиги

Сборная России по пляжному футболу не смогла выиграть Евролигу-2019. В решающем матче Суперфинала турнира российские футболисты уступили команде Португалии со счётом 2:4. Россияне выиграли первый период благодаря голам Фёдора Земскова и Алексея Макарова, однако в дальнейшем забивали только хозяева песка.

Сборная России вышла в финал Евролиги, в основное время выиграв два матча группового этапа Суперфинала у команд Испании (7:6) и Швейцарии (5:1), а также в серии пенальти уступив Беларуси (4:4, 1:2 пен.). Португальцы в своей подгруппе выиграли все три матча.

Ранее бронзовым призёром стала команда Испании, в матче за бронзу обыгравшая итальянских футболистов – 4:1.

Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Фигейра-да-Фош, Португалия

Финал

Россия – Португалия – 2:4 (2:0, 0:1, 0:3).