«Пляжники» Красильников и Стояновский выиграли финал Мирового тура — 2019
Чемпионы мира 2019 года россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали победителями финального этапа Мирового тура по пляжному волейболу. В решающем матче завершившихся в Риме (Италия) соревнований Красильников и Стояновский взяли верх над немецкой парой Клеменс Виклер и Юлиус Толе со счётом 2:0 (21:16, 21:16).
Те же соперники встречались и финале чемпионата мира – 2019, и тогда успех был также на стороне россиян.
Отметим, что в полуфинале Красильников и Стояновский выиграли у возглавляющих мировой рейтинг норвежцев Андерса Мола и Кристиана Сорума – 2:1 (18:21, 21:18, 15:9).
В сезоне-2019 Красильников и Стояновский выиграли чемпионат мира, финальный этап Мирового тура, чемпионат России и национальный Кубок.
«Сенсация? Нет, мы шли к победе!» У России – историческое золото чемпионата мира
Россияне Стояновский и Красильников выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу. Такого трофея в истории нашего волейбола ещё не было!
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