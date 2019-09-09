«Пляжники» Красильников и Стояновский выиграли финал Мирового тура — 2019

Чемпионы мира 2019 года россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали победителями финального этапа Мирового тура по пляжному волейболу. В решающем матче завершившихся в Риме (Италия) соревнований Красильников и Стояновский взяли верх над немецкой парой Клеменс Виклер и Юлиус Толе со счётом 2:0 (21:16, 21:16).

Те же соперники встречались и финале чемпионата мира – 2019, и тогда успех был также на стороне россиян.

Отметим, что в полуфинале Красильников и Стояновский выиграли у возглавляющих мировой рейтинг норвежцев Андерса Мола и Кристиана Сорума – 2:1 (18:21, 21:18, 15:9).

В сезоне-2019 Красильников и Стояновский выиграли чемпионат мира, финальный этап Мирового тура, чемпионат России и национальный Кубок.