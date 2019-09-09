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«Художницы» Солдатова и Гузенкова завоевали по бронзе на Кубке вызова в Портимао

«Художницы» Солдатова и Гузенкова завоевали по бронзе на Кубке вызова в Портимао
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские спортсменки завоевали две бронзовые медали в отдельных упражнениях на этапе Кубка вызова в Портимао (Португалия). Александра Солдатова стала третьей в упражнении с мячом, Анастасия Гузенкова – с обручем.

Победительница индивидуального многоборья Солдатова должна была также выступить в упражнениях с булавами и лентой, но снялась с соревнований из-за недомогания. Выйдя с ковра, гимнастка потеряла сознание.

Солдатова вошла в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Баку (Азербайджан) с 16 по 22 сентября.

Художественная гимнастика. Этап Кубка вызова. Портимао, Португалия
Обруч

1. Александра Аджурджукулезе (Италия) – 22,650.
2. Анастасия Салос – 21,500.
3. Алина Гарнашко (Беларусь), Милена Балдассари (Италия), Ева Мелещук (Украина) и Анастасия Гузенкова (Россия) – по 21,400…
8. Александра Солдатова (Россия) – 19,850.

Мяч

1. Милена Балдассари (Италия) – 22,300.
2. Александра Аджурджукулезе (Италия) – 22,000.
3. Александра Солдатова (Россия) – 21,900…
5. Анастасия Гузенкова (Россия) – 21,400.

Гимнастка Солдатова потеряла сознание на этапе Кубка вызова в Португалии
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