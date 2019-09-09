Гимнастка Солдатова, упавшая в обморок на соревнованиях, оценила своё состояние

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова, потерявшая сознание во время выступления на этапе Кубка вызова в Португалии, рассказала о самочувствии.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на этих соревнованиях. Я знаю, что многих, наверное, вчера напугала тем, что снялась, но это были меры предосторожности. Сейчас со мной всё отлично, чувствую себя прекрасно. Вышла на море. Огромное спасибо всем за поддержку. Сегодня вечером возвращаюсь в Москву. Всё отлично. Всех люблю и целую», — сказала Солдатова.

Видео доступно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Она вошла в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Баку (Азербайджан) с 12 по 22 сентября.