Более 700 спортсменов выйдут на старт чемпионата Петербурга по парусному спорту

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат по парусному спорту. Соревнования проходят на акватории Невской губы Финского залива и захватывают три пары выходных сентября.
Ежегодно побороться за титул чемпиона на воду выходят более 70 судов, а суммарное число участников превышает 700 человек. В регате выступает большинство классов яхт, представленных в Санкт-Петербурге. Здесь участвуют крейсерские яхты, килевые гоночные монотипы и парусные доски. Среди них: абсолютная группа (яхты, обмеренные по ORC), «Л-6», «Четвертьтонник», яхты типа «Цетус» и «Конрад-44», «Картер-30», «Santer-760», «Минитонник», «Дракон», «Platu-25, «SB20», швертботы и другие.
«Победа на чемпионате Санкт-Петербурга по парусному спорту имеет особый статус. Наравне с любителями в гонке традиционно принимают участие и самые именитые спортсмены, участники Олимпийских игр и победители международных соревнований. За долгую историю проведения регаты зачастую её чемпионами становились действительно выдающиеся яхтсмены», — сказал Сергей Алексеев, президент Санкт-Петербургского парусного союза и председатель президиума Всероссийской федерации парусного спорта.
Видео доступно в аккаунте Санкт-Петербургского парусного союза в YouTube.
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