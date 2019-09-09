Жулин: Трусова всех разорвёт

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился впечатлениями от контрольных прокатов фигуристок сборной России в Москве.

«Мне очень понравилось, как поменялась Алина Загитова, в сторону именно красивого женского катания. Она уже осознанно катает программу, вложила в неё душу, это явно и совершенно видно. Мне очень понравилась программа у Евгении Медведевой, несмотря на то что это был такой минимализм, что присутствует в этой музыке. Мне это понравилось, это такая фишка, хорошая постановка. Мне безумно понравилась Алёна Косторная, она мне всегда нравилась. Девочка катается божественно.

Александра Трусова всех разорвёт, она прыгает четверные. Анна Щербакова очень интересная фигуристка, но пока у неё мне видится девичье катание и немножко завернутые стопы. Но опять же, если Аня всё прыгнет, то бороться остальным с Трусовой и Щербаковой будет трудно.



Сейчас оценка за художественное восприятие у Трусовой и Щербаковой будет пониже, но не настолько, в дальнейшем всё нивелируется и техника будет всё решать. Трусова может за три прыжка набрать столько, сколько Алина и Женя за половину программы. Тут уж судьи всё будут решать. И, откровенно говоря, катание у Трусовой, Щербаковой и Косторной достаточно приличное. Видно, что они ещё девочки, но интересные программы, интересные шаги. И сказать, что они не скользят, нельзя, и поэтому ситуация для Медведевой и Загитовой очень сильно осложнится», — цитирует Жулина Rusbiathlon.

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