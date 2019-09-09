Фриди Кюне установил новый мировой рекорд по хайлайну в день рождения Москвы

В день 872-летия Москвы спортсмен из Германии Фриди Кюне (Friede Kuhne) установил новый мировой рекорд по хайлайну. Он прошёл по стропе, натянутой между небоскрёбами «Око» и «Нева» в «Москва-Сити», и с первой же попытки преодолел 245 метров на высоте 350 метров над землей.

Это почти на 100 метров выше предыдущего рекорда, который был установлен в Мехико, где спортсмен Александр Шульц прошёл между двумя небоскрёбами по стропе длиной 217 метров на высоте 247 метров.

Представители Книги рекордов Гиннесса зарегистрировала достижение Кюне как мировой рекорд по хайлайну.

«Я очень счастлив, что мне и моей команде удалось поставить рекорд Гиннесса по самому высокому в мире хайлайну, который когда-либо был установлен и преодолен между зданиями. 350 метров над «Москва-Сити» — это невероятно высоко. Это такой адреналин, и вид здесь просто ошеломляет, ты просто не можешь не улыбаться», — сказал Кюне.

Видео доступно на «Чемпионате».