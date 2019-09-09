Тедеев: если Садулаев успешно выступит на ЧМ, освободим его от отбора на ОИ

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев рассказал о составе и задачах команды на предолимпийском чемпионате мира в Нур-Султане, куда его подопечные вылетают 17 сентября.

«Садулаев — капитан нашей сборной, её спортивный ориентир. Абдулрашид находится в боевой форме и готов рвать на ковре всех своих оппонентов. Если ему удастся успешно выступить в Казахстане, на что мы все рассчитываем, то в следующем году мы освободим его от всех отборов. Для Садулаева разработаем специальный план, по которому он индивидуально будет готовиться к Олимпийским играм в Токио.

В других олимпийских весах Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Артур Найфонов (до 86 кг) демонстрируют хорошую готовность и желание доказать своё превосходство над соперниками. Мы поставили планку – не только завоевать все шесть олимпийских лицензий, но и занять первое общекомандное место. Не забывайте, что у нас ещё есть Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), Давид Баев (до 70 кг), Гаджи Набиев (до 79 кг) и Алихан Жабраилов (до 92 кг), выступающие в неолимпийских категориях. Они тоже едут в Казахстан за медалями.

Соперники? Это борцы США, Ирана, Грузии и Азербайджана. Конечно, если окунуться в историю, то сложнее всего будет с американцами. Могу ещё отметить вольников из Японии. Хозяева предстоящих Игр подтянулись в лёгких весах и представляют опасность для любого фаворита. Одним словом, лёгкой прогулки на ковре Нур-Султана никто не ждёт», — приводит слова Тедеева пресс-служба ОКР.