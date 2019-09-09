Женская сборная России по волейболу опустилась на пятое место в рейтинге ЕКВ

После завершения чемпионата Европы–2019 по волейболу среди женских команд, победителем которого стала сборная Сербии, защитившая титул, Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) обновила рейтинг. Это было необходимо, чтобы уточнить состав команд, которые примут участие в континентальном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио, намеченном на январь 2020 года.

Женская сборная России потеряла две позиции и занимает пятое место в актуальном рейтинге ЕКВ. При этом Сербия, Италия и Россия уже отобрались на Игры по итогам интерконтинентального турнира и не примут участия в дополнительной квалификации, где будет разыграна только одна путёвка в Токио.

На чемпионате Европы сборная России завершила борьбу в четвертьфинале, уступив команде Италии со счётом 1:3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25).