В ФИДE одобрили заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов—2020

Президентский совет Международной федерации шахмат (FIDE) одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов в 2020 году, об этом на церемонии открытия Кубка мира в Ханты-Мансийске заявил глава ФИДE Аркадий Дворкович.

«Я рад объявить, что вчера президентский совет одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов в 2020 году», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Турнир претендентов уже дважды проходил на территории России. В 2014 году, когда соревнования принимал Ханты-Мансийск, победителем стал индиец Вишванатан Ананд. Турнир претендентов 2016 года в Москве выиграл россиянин Сергей Карякин.

Победитель турнира претендентов получает право сыграть с чемпионом мира в матче за шахматную корону. Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен.