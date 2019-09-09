Сборные России по хоккею на траве узнали соперников в олимпийском отборе
На прошедшей в Лозанне жеребьёвке матчей олимпийской квалификации мужской сборной России по хоккею на траве досталась в соперники Индия, а женской — Австралия. Об этом сообщает пресс-служба ФХТР.
Мужская сборная России в олимпийской квалификации сыграет 1 и 2 ноября в Бхубанешваре (Индия). Женская национальная команда также проведёт матчи на выезде — 25 и 26 октября в Перте (Австралия). Победитель двухматчевого противостояния получит путёвку на Олимпийские игры.
Мужская и женская сборные России по хоккею на траве ни разу не выступали на Олимпийских играх. Мужская сборная СССР дважды принимала участие в соревнованиях, женская – один раз, обе команды стали бронзовыми призёрами Олимпиады-1980 в Москве.
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