Сидорова первенствовала в прыжках с шестом на матче Европа — США в Минске

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом на встрече Европа – США, которая проходит в Минске (Беларусь). Сидорова преодолела планку на высоте 4,85 м. Показавшая второй результат гречанка Екатерини Стефаниди стала второй с прыжком на 4,70. Такой же результат, но затратив больше попыток, показала американка Кэти Нагеотте.

Завершились соревнования и по метанию молота среди мужчин. Россиянин Денис Лукьянов стал шестым, в лучшей попытке отправив молот на отметку 73,34 м. Победу в этом виде одержал поляк Павел Файдек с попыткой на 80,71 м.

Сидорова принесла сборной Европы 9 очков, Лукьянов – 3.

Позднее сегодня состоятся соревнования мужчин в прыжках в высоту, где выступит Илья Иванюк.