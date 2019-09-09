Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сидорова первенствовала в прыжках с шестом на матче Европа — США в Минске

Сидорова первенствовала в прыжках с шестом на матче Европа — США в Минске
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом на встрече Европа – США, которая проходит в Минске (Беларусь). Сидорова преодолела планку на высоте 4,85 м. Показавшая второй результат гречанка Екатерини Стефаниди стала второй с прыжком на 4,70. Такой же результат, но затратив больше попыток, показала американка Кэти Нагеотте.

Завершились соревнования и по метанию молота среди мужчин. Россиянин Денис Лукьянов стал шестым, в лучшей попытке отправив молот на отметку 73,34 м. Победу в этом виде одержал поляк Павел Файдек с попыткой на 80,71 м.

Сидорова принесла сборной Европы 9 очков, Лукьянов – 3.

Позднее сегодня состоятся соревнования мужчин в прыжках в высоту, где выступит Илья Иванюк.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент