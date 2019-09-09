Сидорова первенствовала в прыжках с шестом на матче Европа — США в Минске
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом на встрече Европа – США, которая проходит в Минске (Беларусь). Сидорова преодолела планку на высоте 4,85 м. Показавшая второй результат гречанка Екатерини Стефаниди стала второй с прыжком на 4,70. Такой же результат, но затратив больше попыток, показала американка Кэти Нагеотте.
Завершились соревнования и по метанию молота среди мужчин. Россиянин Денис Лукьянов стал шестым, в лучшей попытке отправив молот на отметку 73,34 м. Победу в этом виде одержал поляк Павел Файдек с попыткой на 80,71 м.
Сидорова принесла сборной Европы 9 очков, Лукьянов – 3.
Позднее сегодня состоятся соревнования мужчин в прыжках в высоту, где выступит Илья Иванюк.
- 9 сентября 2019
-
20:43
-
20:30
-
19:51
-
19:28
-
18:59
-
18:32
-
18:24
-
17:50
-
17:30
-
17:28
-
16:44
-
14:50
-
13:47
-
12:52
-
10:27
-
10:21
-
09:44
-
00:33
-
00:13
- 8 сентября 2019
-
22:49
-
22:32
-
21:12
-
21:03
-
20:39
-
20:20
-
19:57
-
19:35
-
19:06
-
18:54
-
17:39
-
16:56
-
16:14
-
15:41
-
15:25
-
13:24
Партнерский контент