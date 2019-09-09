Стартовали финальные гонки первенства России в классе «Оптимист»

9 сентября в Тольятти стартовала серия финальных гонок первенства России в классе «Оптимист». 303 гонщика соревнуются в четырёх флотах – «золотом», «серебряном», «бронзовом» и без лент. В «золотом» флоте медали разыгрывают 70 гонщиков. Погодные условия позволили организаторам провести три гонки в «золотом» флоте и по две во всех остальных.



По итогам восьми гонок первенства России (включая квалификацию) огромное преимущество заработал гонщик из Парусного клуба «Водник» Артём Максимкин. На его счету семь первых приходов и один второй. Семь очков – гроссмейстерский результат для таких престижных соревнований. 13 баллов ему уступает Данила Иванов («Крестовский остров»), а на расстоянии в 16 очков расположился спортсмен Академии парусного спорта и ДСПК «Рауту» Андрей Сотников. В последний соревновательный день Артёму надо очень постараться, чтобы уступить такое комфортное преимущество.



В женском зачёте сложилась похожая ситуация. Спортсменка Академии парусного спорта Марина Бабкина опережает ближайшую конкурентку Алису Иванову (ПК «Водник») на 19 очков. В зачёте младших юношей лидерство удерживает Дмитрий Ерёмин из «Крестовского острова». Следом за ним идут Артём Черпита (ЦСКА) и Ильяс Яхин («Дружба»). Первое место среди младших девушек занимает Дина Жилкина (ПК «Водник»), второе – Ева Туркина («Крестовский остров»), третье – Юлия Наймушина (Академия парусного спорта).



Первенство России — 2019 является одним из этапов обора в сборную на Первенство Европы и Первенство мира в классе «Оптимист». Финальные гонки стартуют 10 сентября в 11:00 в Тольятти на базе яхт-клуба «Дружба».

