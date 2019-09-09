Сидорова: не сразу поняла, что осталась одна на высоте 4,85 м

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова призналась, что прыгала на матчевой встрече Европа – США в Минске на фоне усталости после финала «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. Сидорова стала лучшей в столице Беларуси с результатом 4,85 м.

«Здесь на разминке ничего не получалось, первые прыжки тоже были не очень уверенные. Да и вообще я не сразу поняла, что осталась одна на 4,85, все считали попытки, переносили высоты. Я как-то не уследила за всем этим, начала суетиться, думала, борьба продолжится. А потом, когда поняла, что всё, больше сил не было прыгать.

Победа эта важна в том плане, что я не очень хорошо себя чувствовала. И даже в таком состоянии у меня получилось сделать хороший прыжок. В психологическом плане это здорово. Ветер гулял, были порывы сильные, но удавалось подождать момента. Это опыт тоже определённый. Теперь буду дома тренироваться в обычном режиме, готовиться к чемпионату мира", — приводит слова Сидоровой РИА Новости.

По регламенту матчевой встречи спортсмен имеет право только на 4 неудачные попытки.