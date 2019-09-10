Российский пловец, завоевавший бронзу на дистанции 30 км, умер через 2 дня

Ушёл из жизни 60-летний спортсмен из Екатеринбурга Игорь Макеев, на минувшей неделе занявший третье место на соревнованиях Ultraoceanman в Греции. В субботу, 7 сентября, он проплыл 30 км в открытом море. О кончине Макеева сообщил знакомый спортсмена Андрей Митьков.

«Потеря для всего нашего плавания… Сегодня умер Игорь Макеев. Вышел на утреннюю пробежку — и упал. Наверное, сердце… Замечательный человек, добрый. Много полезного и хорошего делал для ребят и девчонок. Земля пухом, друг… Супруге, детям — соболезнования. Держитесь», — написал Митьков в своём «фейсбуке».

На соревнованиях в Греции Макеев преодолел дистанцию в 30 км за 10 часов. В 2017 году он в одиночку переплыл Гибралтарский пролив за 4 часа 37 минут. E1 сообщает, что ранее он в компании из пяти человек пытался переплыть пролив Молокаи между островами Молокаи и Оаху, но тогда пловцам помешали акулы.