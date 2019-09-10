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Призёр Олимпиады в Сочи Олюнин стал депутатом городского совета Красноярска

Призёр Олимпиады в Сочи Олюнин стал депутатом городского совета Красноярска
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский сноубордист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года Николай Олюнин одержал победу на повторных выборах депутата Красноярского городского совета по одномандатному избирательному округу, сообщает официальный сайт избирательной комиссии Красноярска.

В повторных выборах приняли участие 17,85% избирателей. За Олюнина, который был выдвинут на выборы партией «Единая Россия», проголосовали 31,87% избирателей.

На Олимпиаде в Сочи Николай проиграл в финале французу Пьеру Вольтье. 15 февраля 2018 года российский спортсмен сломал ногу во время полуфинала в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея) и не вышел в финал. В 2015 году Николай выиграл золото зимней Универсиады.

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