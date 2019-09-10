Призёр Олимпиады в Сочи Олюнин стал депутатом городского совета Красноярска

Российский сноубордист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года Николай Олюнин одержал победу на повторных выборах депутата Красноярского городского совета по одномандатному избирательному округу, сообщает официальный сайт избирательной комиссии Красноярска.

В повторных выборах приняли участие 17,85% избирателей. За Олюнина, который был выдвинут на выборы партией «Единая Россия», проголосовали 31,87% избирателей.

На Олимпиаде в Сочи Николай проиграл в финале французу Пьеру Вольтье. 15 февраля 2018 года российский спортсмен сломал ногу во время полуфинала в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея) и не вышел в финал. В 2015 году Николай выиграл золото зимней Универсиады.