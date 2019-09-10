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Определились чемпионы России по водно-моторному спорту

Определились чемпионы России по водно-моторному спорту
Другие / Водные виды спорта 0

В Казани завершился чемпионат России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». В соревнованиях приняли участие 82 спортсмена, что вдвое превышает число участников чемпионата прошлого года.

Соревнования проводились в трёх дисциплинах: кольцевые гонки, слалом и фристайл. В общей сложности было разыграно 13 комплектов наград.

Чемпионом России во фристайле стал Арсений Матанцев из Москвы. Второе место занял Алексей Кривошеин, представляющий Санкт-Петербург, бронзу завоевал Сергей Чемезов из Москвы.

Во второй день чемпионата были определены победители в скоростных дисциплинах: слаломе и кольцевых гонках. Победу в разных дисциплинах одержали Роман Клименко, Дмитрий Цуков, Николай Архипов, Родион Яшков, Антон Куклин. В зачёте у девушек в кольцевых гонках победила Екатерина Полякина, представляющая Пермский край.

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