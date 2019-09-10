IAAF предоставила нейтральный статус ещё 11 российским легкоатлетам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций предоставила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях ещё 11 российским спортсменам, сообщает официальный сайт ВФЛА.



В этот список вошли: Михаил Акименко (прыжки в высоту), Ксения Аксёнова (400 м), Ирина Иванова (прыжки с шестом), Владислав Панасенков (метание копья), Дмитрий Сорокин (тройной прыжок), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (бег с препятствиями), Юлия Турова (спортивная ходьба), Наталья Аксёнова (прыжки в высоту), Анатолий Рыбаков (5000м, 10000 м), Константин Шабанов (110 м с барьерами).



В настоящий момент 129 российских легкоатлетов имеют право принимать участие в международных стартах.



Членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Сборная Европы лидирует после 1-го дня матча с командой США по лёгкой атлетике