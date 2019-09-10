Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

IAAF предоставила нейтральный статус ещё 11 российским легкоатлетам

IAAF предоставила нейтральный статус ещё 11 российским легкоатлетам
Другие / Лёгкая атлетика 0

Международная ассоциация легкоатлетических федераций предоставила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях ещё 11 российским спортсменам, сообщает официальный сайт ВФЛА.

В этот список вошли: Михаил Акименко (прыжки в высоту), Ксения Аксёнова (400 м), Ирина Иванова (прыжки с шестом), Владислав Панасенков (метание копья), Дмитрий Сорокин (тройной прыжок), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (бег с препятствиями), Юлия Турова (спортивная ходьба), Наталья Аксёнова (прыжки в высоту), Анатолий Рыбаков (5000м, 10000 м), Константин Шабанов (110 м с барьерами).

В настоящий момент 129 российских легкоатлетов имеют право принимать участие в международных стартах.

Членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Сборная Европы лидирует после 1-го дня матча с командой США по лёгкой атлетике
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент