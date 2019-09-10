Мусэрский вошёл в состав сборной России на чемпионат Европы по волейболу

Тренерский штаб мужской сборной России огласил окончательный состав команды на чемпионат Европы по волейболу, который стартует 12 сентября, сообщает официальный сайт ВФВ. Соревнования пройдут во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Впервые участие в мужском чемпионате Европы примут 24 сборные.

Состав сборной России

Связующие: Александр Бутько, Игорь Кобзарь.

Диагональные: Максим Михайлов, Виктор Полетаев.

Блокирующие: Артём Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев.

Доигровщики: Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка, Антон Семышев.

Либеро: Валентин Голубев, Евгений Андреев.

Подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют в группе C с командами Словении, Финляндии, Турции, Северной Македонии и Беларуси.