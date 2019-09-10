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Мусэрский вошёл в состав сборной России на чемпионат Европы по волейболу

Мусэрский вошёл в состав сборной России на чемпионат Европы по волейболу
Другие / Волейбол 0

Тренерский штаб мужской сборной России огласил окончательный состав команды на чемпионат Европы по волейболу, который стартует 12 сентября, сообщает официальный сайт ВФВ. Соревнования пройдут во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Впервые участие в мужском чемпионате Европы примут 24 сборные.

Состав сборной России
Связующие: Александр Бутько, Игорь Кобзарь.
Диагональные: Максим Михайлов, Виктор Полетаев.
Блокирующие: Артём Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев.
Доигровщики: Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка, Антон Семышев.
Либеро: Валентин Голубев, Евгений Андреев.

Подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют в группе C с командами Словении, Финляндии, Турции, Северной Македонии и Беларуси.

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