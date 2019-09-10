IAAF отказала Чичеровой и Кривошапке в предоставлении нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказала в предоставлении нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях ещё 18 российским спортсменам, сообщает официальный сайт ВФЛА.



В этот список вошли: Анна Авдеева (толкание ядра), Александра Гуляева (800, 1500 м), Алена Гордеева (толкание ядра), Ангелина Жук-Краснова (прыжок с шестом), Антонина Кривошапка (400 м), Екатерина Конева (прыжок в длину, тройной прыжок), Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Константин Плохотников (1500 м, 3000 с/п), Евгения Соловьёва (толкание ядра), Екатерина Строкова (метание диска), Анна Чичерова (прыжок в высоту), Александра Ярышкина (прыжок в высоту), Максим Якушев (3000 м с/п), Елена Лашманова (спортивная ходьба), Наталья Погребняк (100, 200 м), Екатерина Завьялова 800, 1500 м), Павел Савин (400 м), Анастасия Витюгова (метание диска).



Таким образом, в настоящий момент 129 российских легкоатлетов имеют право принимать участие в различных международных стартах 2019 года, 53 спортсмена получили от ИААФ отказы в получении нейтрального статуса, нейтральный статус отозван у одного спортсмена (Игорь Образцов — спринт).



Отметим, что в 2018 году 73 российских легкоатлета получили от ИААФ разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

IAAF предоставила нейтральный статус ещё 11 российским легкоатлетам