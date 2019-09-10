Тарасова — о контрольных прокатах: мальчишки, равняйтесь на Серёгу Воронова
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги контрольных прокатов сборной в Москве.
«Хорошие получились прокаты. Конечно, кто-то катался лучше, кто-то ещё не набрал форму. Но мы увидели блестящую, красивую, интересную сборную России по фигурному катанию. Мальчишки, равняйтесь на Серёгу Воронова.
Девочки, как говорит Алексей Николаевич, богини. Пары — хороши все. Танцы — хороши все тоже. Но впереди много работы… Спасибо за то, что вы были с нами в эти выходные», — написала Тарасова в своём «инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
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