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Тарасова — о контрольных прокатах: мальчишки, равняйтесь на Серёгу Воронова

Тарасова — о контрольных прокатах: мальчишки, равняйтесь на Серёгу Воронова
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги контрольных прокатов сборной в Москве.

«Хорошие получились прокаты. Конечно, кто-то катался лучше, кто-то ещё не набрал форму. Но мы увидели блестящую, красивую, интересную сборную России по фигурному катанию. Мальчишки, равняйтесь на Серёгу Воронова.

Девочки, как говорит Алексей Николаевич, богини. Пары — хороши все. Танцы — хороши все тоже. Но впереди много работы… Спасибо за то, что вы были с нами в эти выходные», — написала Тарасова в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

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